Le chômage devrait baisser "vers la fin de l'année et surtout en 2019"

publié le 13/02/2018 à 12:04

Va-t-on enfin y parvenir ? Muriel Pénicaud en est, elle, convaincue, la France se dirige vers une baisse sensible et "durable" du taux de chômage. Cette baisse devrait se faire ressentir "vers la fin de l'année et surtout en 2019" grâce aux "réformes structurelles" engagées par le gouvernement, a fait savoir la ministre du Travail lundi 12 février sur LCI.



Cette prévision optimiste est suivie par l'Insee. L'institut de sondage prévoyait en décembre un repli du chômage pour aboutir à 9,4% d'ici à mi-2018. La hausse au troisième trimestre 2017, à 9,7% de la population active pour la France entière, n'allait pas en ce sens, mais la situation de 2018 devrait connaître une embellie.

L'économie française a créé, en net, 253.500 postes salariés dans le secteur privé (+1,3%) en 2017, selon une estimation de l'Insee publiée mardi 13 février. Le sondage attribue cette réussite au dynamisme des services et de l'intérim. Ces chiffres traduisent une légère accélération du marché de l'emploi, après 234.500 créations en 2016 et 129.700 en 2015. La France avait détruit des emplois lors des trois années précédentes.



Un effet "vraiment significatif" en 2019

Interrogée sur la chaîne info à propos d'une promesse du président Emmanuel Macron qui évoquait en octobre une baisse du taux de chômage dans "un an et demi, deux ans", Muriel Pénicaud répond que le "choix" du gouvernement est de "ne pas faire de 'pansement' sur le chômage" mais "des réformes structurelles qui vont permettre" de le faire baisser "durablement".



Citant les ordonnances réformant le code du travail, la réforme du l'apprentissage, la formation, Muriel Pénicaud insiste sur l'importance des "compétences". L'an dernier, "330.000 emplois" n'ont pas été pourvus "faute de compétences", souligne-t-elle.



Avec une croissance "plus robuste encore qu'on croyait" annoncée en 2018 et "à condition de régler le sujet des compétences" car "aujourd'hui des entreprises ne trouvent pas" celles dont elles ont besoin, la baisse du chômage "va commencer à se sentir plus vers la fin de l'année et (c'est) surtout en 2019 qu'on aura l'effet vraiment significatif", assure la ministre. Son effet sera "durable" car "on n'aura pas créé de choses artificielles", promet-elle.