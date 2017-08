La vitamine B pourrait favoriser le développement du cancer du poumon

publié le 25/08/2017 à 12:52

Les compléments alimentaires peuvent-ils se révéler dangereux à la longue ? C'est ce que tend à affirmer une étude, la première sur ce sujet, publiée mardi 22 août dans la revue américaine spécialisée Journal of Clinical Oncology.



Pour tirer ces conclusions, les chercheurs ont procédé à un recueil d'informations sur 77.000 personnes. Il était question de leurs habitudes en matières de prise de vitamine B. Leur âge, taille, consommation d'alcool et tabagisme ont également été pris en compte.

L'alimentation ne suffit pas à atteindre le surdosage

Il ressort de l'étude que les fumeurs seraient particulièrement exposés à ce risque. Ceux qui parmi eux ont ingéré plus de 20 milligrammes de vitamine B6 ou 55 milligrammes de vitamine B12 par jour, pendant dix ans, ont ainsi eu un risque plus important de développer un cancer du poumon. La vitamine B est d'ordinaire prescrite pour parer aux carences et pour prémunir des risques de cancer du poumon.

Selon les auteurs de l'étude, c'est avant tout le surdosage, qui correspond à des doses beaucoup plus élevées que celles de l'alimentation, qui génère ce risque. Les compléments alimentaires permettent en revanche d'atteindre cette dose, qui serait nocive sur le long terme. La quantité journalière recommandée en vitamine B6 varie entre 100 et 300 microgrammes selon les individus. Elle est d'environ 2 microgrammes par jour pour la vitamine B12.