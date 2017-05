La tuerie d’Orlando

publié le 02/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





Dans la nuit du 11 au 12 juin 2016, un homme est entré dans l’un des plus grands clubs gay d’Orlando en Floride et a ouvert le feu sur la foule. Il a tué 49 personnes et fait plus de 50 blessés.

Cet attentat est le plus meurtrier survenu sur le sol américain depuis les attentats du 11 septembre 2001 et le premier assassinat homophobe de masse de l’Histoire.



Notre correspondant Philippe Corbé qui a couvert l’affaire pour notre station a été particulièrement marqué par cette fusillade.

Nos invités

Philippe Corbé, correspondant d’RTL aux Etats-Unis, il publie demain le livre "J'irai danser à Orlando" aux éditions Grasset.

J'irai dans à Orlando, de Philippe Corbé (Grasset, mai 2017).

