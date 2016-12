D'inquiétantes disparitions en Grande-Bretagne

Un millier d'ordinateurs et de clés USB ont été dérobés au gouvernement britannique.

Un millier d'ordinateurs et de clés USB appartenant au gouvernement britannique ont disparu ! Certains pourraient contenir des informations sensibles. Rien qu'au ministère de la Défense, plus de 700 ordinateurs se sont volatilisés en 18 mois. Au ministère du Travail et des retraites, là où sont gérées les allocations et les pensions de plus de 22 millions de Britanniques, ce sont 42 ordinateurs et 8 clés USB. d'autres ministères ont refusé de communiquer leur chiffre. Le gouvernement explique que la plupart de ces disparitions sont dues à des cambriolages au bureau, ou au domicile des agents. Ou encore au cours de leurs déplacements... et il se veut rassurant... tous les ordinateurs seraient protégés par un cryptage.



La prise en charge des blessés s'est d'abord improvisée dans l'urgence. Le médecin militaire Alon Galsberg raconte au Figaro, le 16 février 2013, en début d'après-midi, une patrouille appelle l'équipe médicale basée dans le nord d'Israël pour signaler la présence de 7 Syriens allongés le long de la clôture sécurisée qui matérialise la frontière. "On s'est demandé comment réagir, témoigne le médecin, jusqu'à ce que les Syriens nous disent qu'ils avaient été blessés par l'armée du régime de Bachar El Assad et qu'ils n'avaient nulle part où aller".

j'ai été éduqué à croire qu'ils étaient pires que le diable

Ayman, un jeune syrien soigné en Israël Facebook Twitter Linkedin

Les semaines suivantes, le scénario se répète si souvent qu'un hôpital de campagne est établi au pied de la clôture de sécurité.En juin dernier, Israël décide de fermer cette structure devenue trop voyante. Les Syriens blessés sont transférés dans des hôpitaux des villes du nord d'Israël. Plus de 2600 blessés ont ainsi été soignés. Pour Cyrille Louis, le correspondant du Figaro, il n'est pas interdit de penser que l'état hébreu, qui est toujours juridiquement en guerre avec le régime de Bachar El Assad, tire un bénéfice indirect de cet engagement humanitaire. L'armée israélienne en aurait profité pour instituer un discret canal de communication avec les factions rebelles modérées (non islamistes).



Ayman, jeune syrien de 18 ans a perdu ses deux mains. Il est soigné à l'hôpital de Safed. Il raconte : "Au début, j'ai eu peur de tout. Je pensais que les Israéliens allaient me torturer ou m'empoisonner, j'ai été éduqué à croire qu'ils étaient pires que le diable. Et puis j'ai compris, dit-il, qu'ils s'occupaient mieux de moi que ne l'auraient fait les médecins de mon propre pays".

Des photos accrochent l’œil

Une image onirique, quasiment surréaliste, se retrouve dans la presse ce matin : de la neige sur les dunes ocre du Sahara. La photo est dans beaucoup de journaux de ce 22 décembre. C'est en Algérie, précisément à Aïn Sefra dans les monts de l'Atlas. Il y neige parfois en janvier ou en février, mais très rarement en décembre. Un autre cliché agite la presse ce matin, le calendrier coquin de Saint-Mamet. Vous avez bien lu, le fabriquant de compotes. Les salariés de l'entreprise ont posé dans le plus simple appareil pour soutenir la Coopérative Conserve Gard, qui leur fournit la majeure partie des pommes, poires, cerises et autres fruits. "Si nous ne faisons rien, nos arboriculteurs vont vraiment finir à poil" disent les modèles de ce calendrier intitulé "les fruits défendus", vendu 12 euros. Pour couvrir leur intimité, ils tiennent des cageots, ce qu'ils ne sont pas, vous pouvez me croire.





Dans le magazine américain Sports Illustrated, le nageur Micheal Phelps pose en maillot de bain. Rien de plus normal jusque là, si ce n'est que ce n'est pas son anatomie qui fascine le plus, ce sont les 28 médailles olympiques qui font de lui le champion le plus titré de l'histoire des JO. Il pose avec l'ensemble de ses médailles, qui lui forment un joli plastron. Sur une autre photo, elles sont réparties autour du cou et sur ses bras en croix. Le journal L'Équipe raconte qu'il a fallu aider le nageur pour qu'il réussisse à lever les bras.

L'année du vinyle

"La folie vinyle" titre Le Parisien. Le mois dernier, témoigne le directeur musique de la Fnac, le poids du vinyle "c'est 10% des nos ventes !" Il constate que l'on est largement au-dessus du simple effet de mode, et les platines que l'on croyait rangées au rayon des antiquités font leur grand retour.



Le Parisien a interrogé le patron de l'entreprise MPO qui produit vinyle et CD en Mayenne, la dernière grosse usine française, et il répond :"écouter un vinyle, c'est toute une expérience. La génération des 20-30 ans qui n'a connu que le CD ou le MP3 redécouvre ce plaisir simple". 15 millions de galettes vinyles sont sortis des presses de MPO cette année. L'usine produit 7 jours sur 7.