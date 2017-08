publié le 14/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

La matière a-t-elle une âme ?

Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle émission des Aventuriers de l'Inconnu avec cette question : la matière a-t-elle une âme ?



Nous allons parler d'alchimie et nous allons vous expliquer dans un instant pourquoi. Avec Henri Gougaud, nous sommes tombés sur le livre que vient de publier l'alchimiste Patrick Burensteinas qui est notre invité : "Un alchimiste raconte".



C'est l'autobiographie d'un alchimiste accessible à tous puisque tout ce qui est imprimé est compréhensible !



Dans ce livre on découvre la vie et la quête d'un conteur qui nous parle de son constant enthousiasme. Cette pratique engage toute la vie et on l'écoute parler avec confiance, avec intérêt et avec un émerveillement constant qui coure tout au long de ces pages.

Nos invités

Patrick Burensteinas, alchimiste et auteur du livre « Un alchimiste raconte » publié aux éditions Massot.



