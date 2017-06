publié le 03/06/2017 à 08:55

Le tribunal de commerce de Beauvais a décidé d'accorder la reprise de Kindy au groupe français Galatée vendredi 2 juin. Le pôle chaussure est, quant à lui, confié au spécialiste de la vente en ligne Spartoo. Les deux repreneurs ont l'ambition de porter à 15% la part de vente sur Internet. Une décision qui enchante Nathalie Crouzet. "L'usine va continuer à tourner et à fabriquer de belles chaussettes", s'enthousiasme la présidente du directoire de Kindy. Et ce sans réduire à la baisse les ambitions de production. "Il n'est pas question de réduction d'effectifs, par exemple au niveau des bonnetiers et des techniciens-bonnetiers."



Qui dit rachat, dit plan de sauvegarde de l'emploi. 50 salariés vont donc être poussés vers la sortie (25 licenciements secs). Nathalie Crouzet souligne la loyauté et l'exemplarité dont ils ont fait preuve. "Il y a des gens qui ont vu leurs parents travailler ici, ce sont des familles entières pour qui l'histoire d'une vie professionnelle s'arrête. Il faut arriver à faire en sorte que ceux qui partent partent le plus sereinement possible et que ceux qui restent continuent à écrire l'histoire."

Avant cette décision du tribunal, les habitants de Moliens et de ses alentours étaient suspendus au sort de l'usine de l'Oise, seule employeur de la commune, n'avait pas trouvé d'investisseur providentiel. Sa maison-mère avait été placée par la justice en procédure de sauvegarde et ses principales filiales s'acheminaient vers un redressement judiciaire.