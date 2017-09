JO 2024 : dernière ligne droite pour la candidature de Paris

publié le 10/09/2017 à 09:15

Le suspens n'est plus vraiment de mise. Mercredi 13 septembre depuis Lima au Pérou, le Comité international olympique (CIO, ndlr) devrait annoncer que les Jeux olympiques 2024 se dérouleront à Paris, tandis que Los Angeles accueillera ceux de 2028. Le CIO va donc valider par un vote à main levée le projet qu'il a lui-même imaginé : faire de Paris et Los Angeles des partenaires et non pas des adversaires.



"C'est la dernière étape de cette campagne, la plus importante", confie Tony Estanguet, co-président du comité de candidature Paris 2024. "On va enfin avoir ces Jeux, des Jeux inoubliables", poursuit le champion olympique.

Les ambassadeurs des deux villes auront chacun 25 minutes pour détailler leurs projets à la tribune. Paris a prévu trois films de présentation, avec une petite surprise à la fin. Le footballeur Neymar, arrivé récemment au PSG fera une petite apparition. La présentation sera suivie de la signature du contrat qui va engager la capitale pour les 7 prochaines années. "Ce contrat va définir notre collaboration avec le CIO, qui va injecter de l'argent dans l'organisation des Jeux, plus d'un milliard d'euros", explique Michaël Aloïsio, le directeur adjoint de la candidature de Paris.



Mais pour certains, la prudence est encore de mise. "On est contents mais sur nos gardes", tempère Teddy Riner. "Il va quand même y avoir un vote, on veut voir le tampon sur notre dossier. Tant qu'on n'aura pas ça, on continuera de travailler, de soutenir la candidature", martèle le nonuple champion du monde de judo.