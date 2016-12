INVITÉE RTL - L'humoriste Muriel Robin, mobilisée pour la libération de Jacqueline Sauvage, réagit à la grâce totale que lui a accordée François Hollande.

publié le 29/12/2016

C'est désormais une femme libre. Jacqueline Sauvage, devenue malgré elle le symbole des violences contre les femmes, a quitté la prison de Réau (Seine-et-Marne) pour retrouver ses filles et ce, suite à la grâce présidentielle totale accordée par François Hollande mercredi 29 décembre.



"Mieux vaut tard que jamais", lance l'humoriste Muriel Robin. Elle figure parmi les personnalités qui se sont mobilisées pour cette libération et salue ce geste du chef de l'État : "C'est un geste fort, je remercie le président de la République d'avoir été un super Père Noël", lance-t-elle. Jacqueline Sauvage représente pour elle une cause nationale : "Il faut prendre ce sujet à bras le corps, à bras le cœur, il y a quand même une femme tous les trois jours qui décède sous les coups de son conjoint", rappelle l'humoriste.

Cette décision du chef de l'État intervient toutefois après deux décisions de justice opposées à la libération de Jacqueline Sauvage pour avoir assassiné son mari. Malgré cela, Muriel Robin voit dans cette décision un moyen de rendre justice aux femmes décédées de violences conjugales : "Est-ce que cette affaire ne vaut pas pour toutes les femmes qui sont mortes sans même avoir eu le choix ?, interroge l'humoriste. Leurs agresseurs ont peut être fait quelques années de prison ou même pas, ils courent encore...", déplore-t-elle.



À la suite de cette décision, il faut désormais aller plus loin, martèle Muriel Robin : "C'est un geste fort mais c'est la suite qui est importante. Il faut des formations pour les gens qui sont autour de ce fléau. Il faut en parler à l'école. Nous sommes toutes Jacqueline Sauvage mais nous sommes toutes aussi des Eva Darlan (comédienne française battue par son mari, NDLR) et nous allons nous battre".



Si Muriel Robin a incarné Marie Besnard, surnommée "l'empoisonneuse de Loudun", elle affirme qu'elle pourrait très bien interpréter le rôle de Jacqueline Sauvage au cinéma : "C'est un rôle fort, souligne-t-elle, mais je ne suis pas sûre qu'il y a un film à faire".