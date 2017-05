publié le 23/05/2017 à 09:08

C'est autour de 2h30 du matin, dans la nuit de lundi 22 à mardi 23 mai, qu'un incendie s'est déclaré à l'internat de l'École Supélec de Rennes, situé à Cesson-Sévigné. 24 étudiants ont été intoxiqués par les fumées. Trois sont blessés très grièvement dont un pour lequel le pronostic vital est engagé.



Une cinquantaine d'étudiants habitent dans la résidence universitaire, ils ont tous été évacués. L'incendie s'est déclenché au premier étage, sans que les pompiers n'en connaissent encore la raison. Piégés, des étudiants se sont défenestrés pour tenter d'échapper aux flammes.

"Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé, raconte un étudiant sous le choc à Ouest-France. Les flammes et la fumée sortaient des fenêtres. Des étudiants étaient dehors, ils ont essayé de placer des matelas et des canapés sous les fenêtres pour réceptionner les locataires qui sautaient des fenêtres du troisième étage. Ensuite, les pompiers sont arrivés."



Si le feu a été maîtrisé, le sinistre était impressionnant, décrivent les pompiers à France Bleu Armorique. Ils ont affronté des flammes importantes et d'épaisses fumées. Une centaine de pompiers a été mobilisée et trois grandes échelles déployées. La police s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête.

Rennes. Incendie à Supelec à Cesson : 27 étudiants blessés, dont un très grave | via @ouestfrance https://t.co/uReefDcnop pic.twitter.com/HFPmlrTzIX — Ouest-France (@OuestFrance) May 23, 2017