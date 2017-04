"Il va falloir choisir, choisir c'est renoncer", lance Pascal Praud

publié le 12/04/2017 à 11:48

L'interdiction du non-cumul des mandats entre en vigueur aux prochains élections législatives au printemps et sénatoriales au 1er octobre. Les parlementaires vont devoir choisir. Pour Pascal Praud, "c'est intéressant de voir à quel mandat les uns et les autres donneront la priorité et de façon plus malicieuse, nous allons voir par quel biais ils pensent jouer un rôle dans la vie politique nationale".



Le journaliste prend ensuite l'exemple de Christian Estrosi. En se mettant à sa place, "vous préférez être président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou député lambda, un parmi 577 ?". Il existe plusieurs raisons en faveur de cette mesure, comme le renouvellement du personnel politique et l'incompatibilité de mener deux mandats en même temps, rappelle-t-il. "Le cumul des mandats était une exception française, il va falloir choisir, choisir c'est renoncer."