Hervé Morin n'est "pas convaincu" par l'opération Sentinelle

INVITÉ RTL - L'ancien ministre de la Défense est revenu sur les propos du chef d'état-major des armées qui plaide pour un effort budgétaire accru dans ce domaine.

par Florence Cohen , Claire Gaveau publié le 21/12/2016 à 19:42

La France a-t-elle les moyens de lutter contre la menace terroriste intérieure et extérieure ? Le chef d'état-major des armées a tiré la sonnette d'alarme ce mercredi 21 décembre dans Les Échos. Le général Pierre de Villiers a plaidé pour un effort budgétaire accru en matière de défense au surlendemain de l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts à Berlin.



Une vision partagée par l'ancien ministre de la Défense dans le gouvernement de François Fillon, Hervé Morin. Ce dernier évoque une "quadrature du cercle assez évidente". "La France est excessivement engagée sur le champ des opérations extérieures mais aussi avec un engagement des militaires à travers l'opération Sentinelle", explique-t-il s'interrogeant tout de même sur l'efficacité de ce dernier dispositif. "Je veux bien concevoir que ça puisse éventuellement écarter un terroriste mais je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen pour abattre des hommes qui ont décidé d'assassiner nos compatriotes", détaille-t-il.



Une situation qui ne date pas d'hier alors que la droite est également pointée du doigt pour avoir effectué des coupes budgétaires importantes. "C'est archi-faux. On a fait un effort de réduction des effectifs mais on a augmenté de plus d'un milliard d'euros par an les crédits d’équipement militaire", justifie-t-il en mettant l'accent sur un contexte international différent.



Le projet de budget de la Défense pour 2017 s'élève à 32,7 milliards d'euros, à 1,77% du produit intérieur brut (PIB), ce qui marque une stabilité par rapport à 2016. La France s'est engagée à le porter à 2% du PIB d'ici 2025 dans le cadre de l'Otan.