Hauts-de-Seine : le corps d'un homme découvert dans un congélateur

publié le 24/12/2017 à 20:50

Macabre découverte, ce samedi 23 décembre. Le corps d'un homme de 41 ans a été découvert dans son congélateur, à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine), en fin d'après-midi, rapporte l'hebdomadaire Le Point.



C'est le père de l'homme, qui a donné l'alerte et découvert le cadavre. Sans nouvelles de son fils, il s'est rendu au domicile de ce dernier. Sur place, il s'est aperçu que le congélateur était resté ouvert. L'homme dont le corps a été retrouvé était par ailleurs soigné pour des troubles psychiatriques.



Appelé, le Service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) a dépêché plusieurs policiers sur les lieux. Aucune trace d'effraction n'a été constatée, et un premier examen clinique a conclu à l'absence de toute agression extérieure. Les enquêteurs privilégient, à ce stade de l'enquête, l'hypothèse d'un suicide par médicaments.