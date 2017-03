Haute-Garonne : un élève de 9 ans brandit des munitions et menace ses camarades

publié le 24/03/2017 à 23:05

"J'ai fait une liste de vos noms et je vais tous vous tuer". Un écolier de 9 ans scolarisé dans un établissement de Balma, près de Toulouse a menacé mercredi 22 mars ses camarades, en brandissant des munitions, trois balles d'une arme à feu précise une source judiciaire.



L'incident a été pris très au sérieux par l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, qui a immédiatement alerté la gendarmerie de la ville, indique La dépêche du Midi. Une perquisition aurait été menée au domicile de l'enfant, inconnu des services de police et issu d'une famille monoparentale suivie socialement, afin de trouver l'arme correspondant aux munitions, ainsi que la liste évoqué par le jeune garçon quelques heures plus tôt. Selon le quotidien régional, l'écolier aurait trouvé les balles chez son grand-père et avait dessiné sur ses bras des symboles ressemblant à des croix gammées.

La municipalité a proposé aux enfants et à leurs familles un soutien psychologique, pour ceux qui le souhaite. Le procureur de la République, également prévenu, a précisé à l'AFP que l'enfant serait "entendu, et si une suite judiciaire doit être engagée, ce sera sous l'angle de l'assistance éducative", a déclaré Pierre-Yves Couilleau.