Grenoble : un homme mis en examen après la mort de sa compagne

publié le 05/08/2017 à 17:00

Un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé et mis en examen vendredi 4 août, pour violences volontaires. Selon les informations du Dauphiné Libéré, une femme âgée d'une trentaine d'années a été retrouvée morte dans son appartement à Grenoble, en Isère. Selon les premiers résultats de l'autopsie, la jeune femme serait décédée à la suite d'"un ou plusieurs coups très violents". Les faits se sont passés dans la nuit de mardi 1er et mercredi 2 août et c'est le compagnon de la jeune femme qui a contacté les secours. Ce dernier a expliqué avoir remarqué que sa compagne ne respirait plus et avoir pris la décision d'appeler les sapeurs pompiers. À l'arrivée des secours, la grenobloise était décédée.



Les premiers éléments de l'autopsie et du scanner pratiqués sur la victime ont révélé la trace de coups violents portés à la tête. Mis en examen, son compagnon avait déjà été arrêté pour des actes de violence sur son ex-compagne. Les deux enfants du couple, âgés de deux et trois ans, ont été placés en structure d'accueil. Contacté par Le Parisien, le parquet de Grenoble a précisé : "Le but de l'instruction va être de déterminer quelle était leur relation et de travailler sur le passé de cet homme." Le suspect a été placé sous mandat de dépôt et écroué. Il nie les faits.