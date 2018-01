publié le 21/01/2018 à 20:42

"Joan Taris était brillant, intelligent, travailleur, engagé et fidèle. Il était mon ami". C'est un François Bayrou sonné par la nouvelle qui a réagi sur Twitter. Le patron du Modem venait d'apprendre le décès de Joan Taris, conseiller régional et ancien président du MoDem Gironde, qui s'est suicidé ce dimanche 21 janvier au matin, selon des sources concordantes. L'homme, né en 1975, s'est jeté du pont d'Aquitaine dans la banlieue bordelaise, selon les pompiers qui ont été appelés à 5h50.



"Abasourdi par la disparition de Joan Taris, conseiller régional depuis 2010. Je garde en mémoire son volontarisme dans les débats en séances plénières et en commissions permanentes. Il aimait et savait défendre le fait régional", a pour sa part écrit le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset sur Twitter.

Abasourdi par la disparition de Joan Taris, conseiller régional de @NvelleAquitaine depuis 2010. Je garde en mémoire son volontarisme dans les débats en séances plénières et en commissions permanentes. Il aimait et savait défendre le fait régional — Alain Rousset (@al_rousset) 21 janvier 2018

Président du MoDem Gironde pendant neuf ans, Joan Taris n'avait pas sollicité la reconduction de son mandat fin 2017 pour notamment se consacrer à ses mandats d'adjoint au maire du Bouscat, commune limitrophe de Bordeaux, et de conseiller régional.

Il était le président du groupe des élus Modem au sein du conseil régional où il avait débuté en 1998 comme attaché du groupe UDF. Diplômé de Science po, il était également directeur de cabinet du maire centriste de Saint-Médard-en-Jalles, Jacques Mangon, a précisé le journal Sud Ouest.