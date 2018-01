Fleury-les-Aubrais : une boulangerie ne sert plus les clients qui téléphonent

publié le 16/01/2018 à 14:05

À Fleury-les-Aubrais, en banlieue d'Orléans, une boulangerie a décidé de ne plus servir les clients s'ils téléphonent au moment de passer en caisse, comme l'a repéré le journal La République du Centre. Sur la vitrine au-dessus des viennoiseries, une affiche les rappelle à l'ordre : "Nous ne servons plus les clients qui sont au téléphone ! Nous ne voulons pas les déranger !"



La boulangère voulait simplement "faire un petit clin d’œil aux gens pour leur montrer qu'il n'y avait pas que le téléphone dans la vie", répond une boulangère par téléphone à RTL.fr. Mais l'affiche a fait le tour des réseaux sociaux, et à la boulangerie on se dit "surpris que ça aille si loin".

Gyslaine Chausson en avait assez que des clients ne puissent pas se détourner de leur téléphone le temps d'acheter leur pain. Depuis qu'elle a affiché le mot, la consigne semble avoir été intégrée par les clients. A tel point que la boulangère "n'ose plus l'enlever de peur que ça reparte", confie-t-elle à RTL.fr.