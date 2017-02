Faut-il abaisser l’âge de la majorité pénale à 16 ans ?

et Sophie Aurenche

Le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon veut abaisser la majorité pénale à 16 ans car "les individus de 16 ou 17 ans profitent de la clémence du système", a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.





"Il est donc temps d'en finir avec un système qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi je propose de fixer désormais la majorité pénale à 16 ans", écrit-il, en allusion "aux récents événements survenus en Seine-Saint-Denis".



Il a formulé oralement cette proposition en arrivant hier après-midi à Compiègne: "Quand on a 16 ou 17 ans, qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on finira en prison", a-t-il déclaré à la presse, aux côtés du député sarkozyste Eric Ciotti.



Un abaissement de la majorité pénale à 16 ans était une des propositions de Nicolas Sarkozy, mais cela ne figurait pas dans le programme de François Fillon.



"L'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs, bien que modifiée maintes fois, ne permet pas d'apporter une réponse proportionnée aux actes de délinquance commis par des individus de 16 ou 17 ans", a déclaré l'ancien Premier ministre dans son communiqué.



"Ces jeunes délinquants, lorsqu'ils seront condamnés à des peines de prison, seront incarcérés dans des établissements spécialisés pour mineurs pour les protéger des contacts avec des prisonniers adultes.



Cela sera rendu possible par la création de 16.000 nouvelles places de prison déjà prévue dans mon programme", a-t-il par ailleurs ajouté.



