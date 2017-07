Euromillions : un chômeur devient millionnaire dans le Gard

publié le 07/07/2017 à 17:18

"Il ne misait jamais de grosses sommes", rapporte Stéphane Llorca, le buraliste du Royal, à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Et pourtant. L'habitué, qui avait joué deux flashs et misé cinq euros à la fin du mois de Juin, s'est vu gagner plus d'1 million d'euros grâce au numéro "My Million" : une chance supplémentaire de gagner, même si la cagnotte totale n'est pas remportée.



"Il ne savait même pas qu'il avait gagné ! C’est moi qui le lui ai annoncé quand il est venu me voir pour me demander pourquoi il y avait marqué "Jackpot" sur la borne", a déclaré le buraliste dans un entretien rapporté par le quotidien La Dépêche du midi. Une bonne nouvelle pour le quadragénaire vainqueur, qui était justement en recherche d'emploi depuis une longue période.

Après une semaine d'enquête de la Française des Jeux pour vérifier que tout était en ordre, il a pu aller chercher son gain. "Je l'ai accompagné à Paris pour chercher le chèque", explique Stéphane Llorca, qui l'a accompagné dans ses démarches.



La Française des Jeux a déclaré que l'heureux vainqueur du tirage au sort envisage de s'acheter une maison, une voiture et de faire des placements. Fait curieux, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'un ticket gagnant à l'Euromillions est acheté dans ce bureau de tabac, de quoi attirer les joueurs.