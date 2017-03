Euromillions : les résultats du tirage du mardi 7 mars

publié le 07/03/2017 à 23:59

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 59 millions d'euros mise en jeu ce mardi 7 mars à l'Euromillions. Il fallait jouer la combinaison suivante : 6, 37, 41, 48, 50 et les deux étoiles chance 4 et 5. Les joueurs n'ont pas eu plus de chance concernant la combinaison à cinq bons numéros et une étoile.



Quatre joueurs - dont un en France - ont trouvé les 5 bons numéros sans étoile. Ils gagnent 275.024,50 euros. 23 joueurs dont 3 en France repartent chacun avec 4.419,60 euros pour avoir trouvé quatre bons numéros et les deux étoiles chance. Le code My Million est : SS 568 2118.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 10 mars avec un jackpot de près de 72 millions d'euros à la clé.