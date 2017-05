Euromillions : les résultats du tirage du mardi 30 mai

publié le 30/05/2017 à 23:13

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 129 millions d'euros ce mardi 30 mai 2017 à l'Euromillions. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : le 7, 12, 27, 38, 48 et les deux étoiles chance 6 et 9. Trois joueurs en Europe ont coché les cinq bons numéros ainsi qu'une étoile. Ils remportent chacun la somme de 484.442,60 euros.

En revanche, un joueur français a remporté la somme de un million d'euros grâce au code My Myllion suivant : JN 628 9580.



Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera vendredi 2 juin avec un jackpot de près de 152 millions d'euros à la clé. Les joueurs ont jusqu'à 20 heures pour tenter leur chance.