et AFP

publié le 16/06/2017 à 06:30

L'éternel débat sur les armes à feu aux États-Unis pourrait refaire surface. Mardi 6 juin, à Nashville, dans l'État américain du Tennessee, un enfant de deux ans a saisi une arme qui traînait dans l'appartement où il se trouvait et a fait feu, touchant mortellement sa cousine, Harmony Warfield, âgée de 7 ans.



Jeudi 15 juin, les autorités américaines ont annoncé l'inculpation d'Anthony Sanders, un repris de justice de 27 ans, pour possession d'arme en dépit d'un passé criminel, selon le journal local The Tennessean, infraction pour laquelle il risque 10 ans de prison. Les policiers qui l'ont arrêté mercredi lui reprochent d'avoir apporté son arme de poing dans l'appartement où s'est produit le drame. Au moins cinq enfants s'y trouvaient et, après avoir dormi sur place, Anthony Sanders est sorti en laissant traîner son arme.

En 2014, un enfant de deux ans avait accidentellement tué sa mère dans un supermarché de l'Idaho, en agrippant le pistolet qu'elle transportait dans son sac. Cette affaire avait choqué l'opinion publique américaine et suscitée la consternation au-delà des frontières des États-Unis. Mais cela n'avait pas conduit à un durcissement des lois.