publié le 11/07/2017 à 09:55

"C'est la mère de toutes les batailles, la réforme emblématique de tout le quinquennat", lance Éric Zemmour à propos de la réforme du Code du travail. "Les communicants officiels, relayés par les grands médias, ne cessent de nous rabâcher que cette réforme est l'instrument essentiel au service de l'emploi, l'arme absolue contre le chômage", tonne le journaliste, selon qui "ce message prolonge la doxa dominante qui règne depuis des années dans les milieux patronaux et technocratiques".



"Cette réforme était devenue le symbole trop longtemps attendu d'une France irréformable aux yeux de Bruxelles et de Berlin", poursuit Éric Zemmour. Pour lui, son objectif principal "n'est pas économique mais idéologique, et même psychologique". Ainsi, "c'est moins la lutte contre le chômage qui est visée que la transformation de la société française". Il s'agit de "se conformer à l’idéologie libérale qui règne en Europe et d'y soumettre enfin une France étatiste et corporatiste".