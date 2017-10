Éric Zemmour décrypte la victoire des populistes en Europe centrale

publié le 24/10/2017 à 09:35

"Cela s'appelle une série. La République tchèque vient après l'Autriche, qui vient après la Pologne, qui vient après la Slovaquie, qui vient après la Hongrie", décrypte Éric Zemmour. "Même élections qui tournent autour de la question migratoire et de l'islam. Même victoire d'une droite qui les rejette sans état d'âme. Même rapprochement électoral avec l'extrême droite, qui fait fi de tous les tabous issus de la Seconde Guerre mondiale", poursuit le journaliste.



"Mais les mots ne veulent plus rien dire", prévient le journaliste. "On les croit hostiles au libéralisme, mais ils sont en réalité d'autant plus pour l'économie de marché qu’ils ont connu les ravages du système communiste". On les appelle "eurosceptiques" ? "Mais ils sont d'autant plus favorables à l'Europe que leur entrée dans l'Union leur a donné d'office le droit de se glisser sous le parapluie américain", ajoute-t-il. Pour Éric Zemmour, "l'Histoire comme la politique rassemble" tous ces pays.