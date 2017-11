Le contrat de mariage entre Napoléon et Joséphine, daté du 8 mars 1796 (archives).

et AFP

publié le 20/11/2017 à 12:22

Le contrat de mariage de Joséphine et Bonaparte a été adjugé 437.500 euros, à l'issue d'une enchère où les prix se sont vite envolés, lors d'une vente de manuscrits de l'époque napoléonienne ce dimanche 21 septembre 2014 à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine.



Ce document unique, signé l'après-midi du 8 mars 1796, était l'exemplaire personnel de Joséphine. Il appartenait jusqu'ici à un particulier, c'est désormais le musée des Lettres et manuscrits à Paris qui en est propriétaire. On peut notamment y lire qu'"il n'y aura aucune communauté de biens entre les futurs époux".

Des documents qui en disent plus sur Bonaparte

Deux autres manuscrits d'importance ont été acquis par le musée au cours de cette vente. Il s'agit de pièces concernant l'ordre d'arrestation pour trahison, puis l'ordre de libération onze jours plus tard, de Bonaparte durant la Convention, datées des 9 et 20 août 1794. Ils ont atteint 118.750 euros.



Enfin une lettre signée du peintre Jacques-Louis David concernant une demande de modification sur son chef-d'oeuvre "Le Sacre de Napoléon", a été adjugée 93.750 euros. Dans son célèbre tableau, il a dû ajouter la mère de Bonaparte. Or celle-ci, hostile à Joséphine, fut en réalité absente le jour du sacre, le 2 décembre 1804.