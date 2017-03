Empoisonnements en série à Besançon

publié le 29/03/2017 à 10:30

Aujourd'hui une émission de l'Heure du Crime en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France sur de mystérieux empoisonnements en série au CHU de Besançon.

Soupçonné d'avoir empoisonné avec préméditation sept patients à Besançon, dont deux mortellement, un médecin anesthésiste de 45 ans, Frédéric Pechier, a été mis en examen début mars et placé sous contrôle judiciaire.



Il est soupçonné d'avoir volontairement introduit, à sept reprises, des doses mortelles de potassium et d'anesthésiques en salle d'opération, et plus précisément dans des poches de soluté de réhydratation.



Les sept patients concernés, âgés de 36 à 53 ans, ont fait des arrêts cardiaques et deux n'ont pas pu être réanimés.



Parmi les familles des victimes qui ont décidé de porter plainte, Amandine raconte dans une interview au site du Parisien comment son père est entré à la clinique St Vincent de Besançon pour ne jamais en ressortir.



L'une des thèses des enquêteurs est que le suspect provoquait volontairement des arrêts cardiaques pour pouvoir venir en "sauveur" réanimer les patients. Une théorie "délirante" selon le médecin qui clame son innocence.



Nos invités

Louise Colcombet, journaliste au Parisien, Samuel Goldschmitt, correspondant RTL à Nancy, Me Randall Schwerdorffer, avocat au barreau de Besançon, avocat de Frédéric Pechier, Me Frédéric Berna, avocat au barreau de Nancy, avocat de plusieurs victimes.



