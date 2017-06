publié le 27/06/2017 à 08:17

Le bâtiment reprend des couleurs plus vite que prévu ! Les effectifs du secteur ont bondi à plus de 15.000 emplois créés (salariés + intérimaires) au 1er trimestre 2017, soit moitié plus que ce qu'avait prévu la Fédération Française du bâtiment pour l'année toute entière. Cette dernière avait initialement estimé ce chiffre à 10.000. Des chiffres de bonne augure pour le reste de l'année...



Depuis la crise de 2008, les effectifs dans le BTP n'étaient jamais repartis à la hausse. La tendance s'inverse donc pour la première fois. Le secteur aura perdu entre 2008 et 2016 quelque 180.000 emplois. Si la reprise est effective, la FFB note cependant de fortes disparités entre les territoires. Ainsi, la hausse de l'activité et de l'emploi concerne principalement les métropoles et les grandes agglomérations du pays. Les villes moyennes et les zones rurales ne bénéficient pas de ce retournement, comme la Haute-Saône (Vesoul), la Vienne (Poitiers), la Creuse (Guéret), ou encore l'Yonne, où le marasme se fait toujours sentir...