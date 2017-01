Les adolescents mis en examen et leur victime présumée sont tous trois âgés de 12 ans.

Ce lundi 2 janvier, une source judiciaire affirme que deux frères de 12 ans ont été mis en examen jeudi 29 décembre à Belfort. Ils sont soupçonnés d'avoir forcé à plusieurs reprises une adolescente de 12 ans, qui habitait le même quartier sensible de Belfort, de leur faire des fellations entre l'automne et Noël, selon la procureure de Belfort, Ariane Combarel, confirmant une information de France Bleu Belfort-Montbéliard.



Toujours selon Ariane Combarel, les jeunes garçons "reconnaissent la matérialité des faits mais ils disent qu'elle était d'accord". Le parquet de Belfort a également annoncé qu'il ne communiquerait plus sur cette affaire afin de garantir "la protection de la victime". "Plus cette affaire sera médiatisée, plus il y aura des pressions dans le quartier sur cette enfant qui continuera à y vivre", a déclaré à l'AFP la procureure de Belfort, qui en appelle à la "responsabilité individuelle des journalistes" pour préserver l'anonymat et la vie privée de la jeune fille.

D'autres enfants impliqués ?

Étant donné le jeune âge des suspects, le parquet a ouvert une information judiciaire pour "agressions sexuelles aggravées" et non pour viol. Dans le même temps, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles se sont déroulé les faits et l'implication des autres enfants qui se trouvaient à proximité.