publié le 17/11/2017 à 16:19

Deux ans et demi après le drame de l'émission de TF1 Dropped, de nouveaux éléments viennent d'être révélés. La société de production ALP, qui comparaît ce vendredi 17 novembre pour la première fois devant un tribunal civil, va en effet se défendre avec un nouvel élément. Selon les informations dévoilées par BFM TV, l'un des pilotes pu être ébloui. "L’éblouissement du pilote, la société ALP n’y pouvait absolument rien", affirme l’avocat de la société, Cédric Fischer.



Une défense qui ne tient pas pour les familles des victimes. C'est le cas des proches de Lucie Mei Dalby, journaliste décédée à l'âge de 37 ans, lors de ce crash. "Pour faire les plans qu'ALP souhaitait avoir pour le jeu, il fallait filmer à l'intérieur de l'autre hélicoptère. Donc il fallait s'approcher. Or, au cinéma, c'est rigoureusement interdit. On zoome, et à 150 mètres, on peut donner l'impression qu'on est collés. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Pour une stricte histoire d'argent", attaque sa mère sur Europe 1.



Le rapport du Bureau Argentin d’Enquête des Accidents de l’Aviation Civile avait révélé, en décembre 2015, de "nombreux manquements à la sécurité dans la préparation et l’exécution" des vols.



Dix personnes sont mortes dans le crash des deux hélicoptères survenu le 9 mars 2015 sur le tournage de l'émission. Parmi les victimes se trouvaient trois sportifs de haut niveau : la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud.