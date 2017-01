Drôme : un père de famille soupçonné de viol sur ses deux fils et 11 de leurs amis

L'homme de 37 ans a été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans".

27/01/2017

À Montélimar, un père de famille de 37 ans a été mis en examen et écroué pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans", selon les déclarations du parquet de Valence, dans la Drôme. Il est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement 13 jeunes garçons : ses deux fils et onze de leurs amis. L'homme, un technicien en informatique, a été interpellé le 18 janvier par les policiers du commissariat de Montélimar.



Selon France Bleu Drôme-Ardèche, la plupart des victimes est âgée d'une dizaine d'années. Ses fils seraient, de leur côté, âgés de 6 et 15 ans. Les faits se seraient déroulés au domicile de l'agresseur, dans le centre-ville de Montélimar et sur près de neuf ans, entre 2008 et aujourd'hui. Les policiers de la ville ont été alertés par le père d'une des victimes qui a surpris une conversation entre plusieurs enfants. Il a avoué en partie les faits la semaine dernière lors de sa garde à vue.



L'homme aurait par ailleurs indiqué avoir filmé certains de ces actes sexuels. Les policiers de Montélimar ont entrepris de fouiller son ordinateur et son disque dur afin de retrouver ces vidéos. L'enquête se poursuit et le père de famille a été placé en détention provisoire à la prison de Valence.