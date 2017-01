Dordogne : une retraitée asphyxiée par sa couverture chauffante

La couverture de la nonagénaire a pris feu dans la nuit du samedi 7 janvier. Elle est décédée après avoir inhalé les fumées toxiques.

09/01/2017

La vieille dame dormait lorsque l'incendie s'est déclaré. À Saint-Amand-de-Coly, en Dordogne, une retraitée de 94 ans est morte chez elle dans la nuit de samedi 7 janvier, à cause de sa couverture chauffante. Pour une raison encore indéterminée, la couverture a pris feu, prenant au piège la vieille dame et son chien. Ils ont tous les deux été asphyxiés par les fumées toxiques, rapporte France Bleu Périgord.



L'alerte a été donnée par le fils de la victime, lorsqu'il a vu de la fumée s'échapper par la porte de sa chambre. Celui qui lui apportait chaque jour son petit-déjeuner a alors défoncé la porte, pour tenter de sauver sa mère, sans succès.



Les pompiers, arrivés peu après 8 heures du matin dimanche ont constaté son décès par arrêt cardiaque. La vieille dame vivait seule depuis des années. Le feu n'a abîmé que sa chambre et ne s'est pas propagé dans le reste de la maison.