Nicolas Domenach : "Laurent Wauquiez parle la langue du vieux monde de droite"

et Loïc Farge

publié le 13/12/2017 à 09:39

Laurent Wauquiez a parlé la langue du vieux monde de droite, et c'est pour beaucoup dans son succès. Ainsi lorsqu'il a trompeté le retour la "vraie droite" : c'était un classique du sarkozyme à qui Laurent Wauquiez a fait nombre d'emprunts. Comme lorsqu'il n'a pas hésité à se définir tel "une force qui va". Expression piquée à Victor Hugo, d'accord ! Mais que Nicolas Sarkozy reprit à son compte, alors que Jacques Chirac se l'était attribuée avant lui.



Et c'est Nicolas Sarkozy encore qui s'était engagé à ne jamais se "renier". Exactement comme l'a fait Laurent Wauquiez, qui a martelé aussi ce mantra d'autrefois : "Nous allons ouvrir les portes et les fenêtres". Ce qui est risqué, car les militants pourraient ficher le camp.

Les anciens du parti, les rescapés des déroutes, ont adoré ce refrain. Ils n'étaient pas dépaysés et pouvaient reprendre en chœur ce succès d'autrefois en agitant les drapeaux : "La France a besoin d'une droite qui soit vraiment de droite". Mais voilà que cette ritournelle est parasitée par une autre chanson : "Le vainqueur d'hier va-t-il franchir le Rubicon ?" Certains souhaitent qu'il passe sur l'autre rive, celle de l'extrême droite, tel Nicolas Dupont-Aignan qui l'encourage vivement.

D'autres le soupçonnent d'être déjà passé sur l'autre bord, et d'avoir jeté des mots qui sont des ponts vers le Front national. Mais savons-nous ce qu'est vraiment ce Rubicon que Laurent Wauquier aurait franchi ?