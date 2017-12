publié le 18/12/2017 à 07:00

L'Est de la France connaîtra un épisode neigeux dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre, un temps sec, frais et ensoleillé dominera à l'Ouest, selon Météo-France. Huit départements de l'est de la France seront placés lundi en vigilance orange : l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort.



Après avoir donné quelques centimètres de neige en plaine sur le Grand Est, la perturbation se décalera sur la Bourgogne-Franche-Comté puis l'Auvergne-Rhône-Alpes en fin de nuit.

Sur le relief, la couche de neige fraîche atteindra 10 à 20 centimètres sur le Jura et les Alpes du Nord. Progressivement l'après-midi les chutes de neige se replieront sur les Alpes en devenant éparses.

Il pleuvra plus à l'Ouest. Les pluies temporairement modérées quitteront la région parisienne en début de journée puis traverseront le Centre, elles se décaleront sur le quart sud-ouest du pays en début d'après-midi.



Sur le Massif central, la limite pluie-neige se situera vers 1.500 mètres. Le soir, les pluies viendront se bloquer sur les Pyrénées, avec une limite pluie-neige également vers 1.500 mètres, en baisse la nuit suivante.



À l'avant, le pourtour méditerranéen ne subira que quelques gouttes de pluie, avec mistral et tramontane encore soutenus, sous un ciel souvent laiteux. Sur le Nord et l'Ouest, le temps sera sec et frais, bien ensoleillé en général. En soirée, des plaques de grisaille apparaîtront rapidement.

Les températures

Les températures minimales iront de -2 à +2 sur la moitié est, 3 à 8 à l'Ouest.



Les maximales ne dépasseront pas 2 à 6 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes, elles iront de 7 à 11 degrés du Nord jusqu'au pied des Pyrénées, 11 à 14 sur les façades atlantique et méditerranéenne.