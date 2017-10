publié le 19/10/2017 à 11:32

On le surnomme déjà "Le Bastion". Le nouveau bâtiment des locaux de la police judiciaire parisienne est inauguré jeudi 19 octobre par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Fini le mythique 36, quai des Orfèvres au centre de Paris, les nouveaux bureaux se situent désormais dans le XVIIème arrondissement de la capitale.



Du haut de ses 10 étages, le nouveau bâtiment est traversé par 12 kilomètres de couloirs où travaillent 1.700 policiers. Il est aussi beaucoup plus sécurisé. "Au 36, ça reposait beaucoup plus sur l'humain, alors qu'ici c'est l'humain et la technologie au service de la sécurité", explique un employé du site.

Un siège plus fonctionnel et plus moderne pour une police judiciaire encore plus efficace : longue vie au #Nouveau36 ! pic.twitter.com/LIWcCvLBgb — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 19 octobre 2017

"On était attaché à l'ancien bâtiment, mais objectivement c'est tout à fait satisfaisant", témoigne un ancien commissaire de la brigade criminelle. Auparavant, les enquêteurs étaient tous dispersés dans Paris de la brigade financière à celle des stupéfiants. Désormais, tout le monde est réuni au Bastion - du nom de la rue où le bâtiment se situe.

[#Inauguration] Depuis 1913, la police judiciaire parisienne lutte contre le crime et la grande délinquance ¿https://t.co/gY6MawQXsq pic.twitter.com/RBFF5RAWgq — Préfecture de police (@prefpolice) 19 octobre 2017

"On parle toujours de 'l'âme du 36', réagit le directeur de la police judiciaire Christian Sainte, mais en réalité 'l'âme du 36' ce sont les enquêteurs, ce sont les affaires qui vont être réussies". Une manière selon lui de créer "de la mémoire" pour "les générations qui vont suivre".