Christine Kelly publie une biographie sur François Fillon débutée en 2007

Christine Kelly s'est intéressée dès 2007 à celui qui venait tout juste d'être nommé premier ministre par Nicolas Sarkozy.

par Christophe Pacaud , Agnès Bonfillon publié le 10/01/2017 à 23:17

La journaliste et écrivaine Christine Kelly a été la première à s'intéresser à François Fillon, dès 2007, 10 ans avant qu'il ne soit désigner candidat de la droite pour la présidentielle. Demain sort en librairies François Fillon, coulisses d'une ascension, le fruit de ce travail. "C'est intéressant parce que je suis entre la biographie autorisée et non autorisée", explique Christine Kelly. Pour écrire ce livre, la journaliste avait pris 6 mois de congés sans soldes, chez LCI, et s'est installée à Sablé-sur-Sarthe, fief de François Fillon. Au départ, elle se heurte à un mur et enquête malgré tout. Ce n'est qu'à la toute fin qu'il a accepté de lui parler. "J'ai speedé pour voir sa famille", précise-t-elle. "À 99% ce n'est pas une biographie autorisée". Toutefois, plus de cinquante personnes ont témoigné dans cet ouvrage.



Une enquête qui a demandé de la patience, puisque Christine Kelly est remontée jusque dans les années 1970, dont "les archives ne sont même pas numérisées". La journaliste se félicite d'avoir pu mener cette enquête hors des périodes électorales. De plus, aller "où les autres ne vont pas", intéressait beaucoup la journaliste qui a pu faire son travail paisiblement.



"Il n'y avait aucun livre sur François Fillon", rappelle-t-elle. Ce vide a éveillé sa curiosité et l'a poussé à se rendre dans cette petite ville de la Sarthe. Christine Kelly a également été intriguée par cet homme discret choisi par Nicolas Sarkozy pour être premier ministre de la France, après son élection. "C'est là que je me rend compte, en fouillant, que ce n'est pas Mister Nobody".