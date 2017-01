En visite au salon high-tech de Las Vegas, l'ancien Premier ministre n'a pas hésité à sous-entendre qu'il avait joué un rôle majeur dans l'arrivée d'Internet.

Sa visite à l'occasion du CES de Las Vegas lui a permis de parfaire son image d'homme politique connecté. Vendredi 6 janvier, lors du célèbre salon high-tech, François Fillon a laissé entendre que l’arrivée d'Internet en France n'aurait pas été possible sans lui, comme le souligne Le Parisien. Irrité par les questions sur Emmanuel Macron, ambassadeur de l’événement l'année passée, l'ancien Premier ministre a tenté d'attaquer son adversaire politique, mais s'est pris les pieds dans le tapis, provoquant les moqueries des internautes et des politiques.



Alors qu'un journaliste de l'émission de Yann Barthès "Quotidien" l'interroge une nouvelle fois sur Emmanuel Macron, François Fillon a fini par s'agacer en répondant : "Qu'est-ce que Monsieur Macron a fait en matière de technologie ? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'Internet en France si on avait toujours France Télécoms avec des fonctionnaires ?", interroge François Fillon en direction du journaliste, taclant au passage le rôle des fonctionnaires.



Après la diffusion du sujet, en plateau, Yann Barthès rétorque un brin moqueur : "On a l'impression que c'est grâce à lui qu'on a Internet en France !". Rapidement, la petite phrase enflamme la toile. De nombreux twittos ont raillé l'ex-chef du gouvernement et même Manuel Valls a ironisé : "Grâce à F.Fillon, je peux vous écrire ce tweet depuis Évry. Merci à France Télécom, son réseau, ses agents qui ont permis Orange/Free/SFR…"