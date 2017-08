publié le 11/08/2017 à 15:59

"Valérie Pécresse s'en prend aux boursiers". C'est le constat fait par le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, dans Libération ce vendredi 11 août. Les lycéens boursiers du département paieront leur carte Imagine'R 33 euros de plus par an à la rentrée, une conséquence de la baisse des subventions de la région, LR, qui renvoie la balle au département, PS.



En octobre dernier, la région a décidé de baisser sa subvention en faveur des collégiens et lycéens boursiers de Seine-Saint-Denis de 66 à 50 % - pour un pass annuel à 342 euros -, l'alignant ainsi sur les autres départements. Le président du Conseil départemental, Stéphane Troussel, a expliqué à l'AFP avoir interpellé la région "depuis octobre 2016 pour le maintien de cette règle d'égalité".

"Nous sommes dans une région très riche mais profondément inégalitaire : on ne peut pas traiter de la même manière les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune et le plus populaire d’Île-de-France", argumente-t-il. Il a décidé de compenser la baisse pour les quelque 2.000 collégiens boursiers, "qui sont de sa compétence", en augmentant la subvention départementale de 34 à 50%. "Mais il ne nous est pas possible de compenser aussi le retrait de la région" pour les 3.500 lycéens boursiers, déplore-t-il.

De possibles "mouvements de jeunesse dès la rentrée"

Le 7 août, la présidente de la région, Valérie Pécresse, lui renvoie la balle dans un courrier. "Il paraît injuste de traiter différemment les lycéens boursiers et les collégiens boursiers quand bien même cela aurait pour effet de faire économiser 300.000 euros au budget du département. Je vous demande donc de revenir au plus vite sur cette décision", plaide-t-elle, soutenue par Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains et Indépendants, qui "dénonce le désengagement soudain de Stéphane Troussel".



Pour le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse procède ainsi à "un chantage qui consiste à reporter ce mauvais coup sur le département dont chacun connaît pourtant les difficultés financières, après avoir augmenté par deux fois en moins de deux ans le Pass Navigo, contrairement à ses engagements de campagne".



La FCPE 93 a lancé une pétition, et l'organisation lycéenne FIDL a dénoncé dans un communiqué "la réduction drastique des aides de la région Île-de-France pour les élèves boursiers de Seine-Saint-Denis" et "met en garde" de possibles "mouvements de jeunesse légitime qu'elle pourrait impulser dès la rentrée". "Au même titre que la réduction des APL, cette suppression des aides pour les élèves boursiers renforcera la précarité", écrit l'organisation, qui réclame "une réaction ferme du gouvernement par la voix du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer".