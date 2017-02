publié le 15/02/2017 à 18:58

Parfois utilisé à tort, le terme de burn out est mal défini, et son manque de reconnaissance est une conséquence de cette méconnaissance. Selon certaines études, près de trois millions de Français seraient touchés, soit environ un salarié sur dix. D'autres instituts évoquent 490.000 burn out. La tendance est complètement inversée pour l'Assurance maladie, qui en 2015 n'a reconnu que 315 cas, ce qui ne semble pas beaucoup mais représente presque un burn out par jour de l'année.



Dans toutes les dernières mobilisations de personnels soignants, des infirmières aux pharmaciens, mais aussi des enseignants et des cadres, des revendications liées au burn out ont été formulées. Les agriculteurs, les artisans, commerçants et professionnels du bâtiment sont aussi très touchés par cette maladie. Des symptômes qui entraînent de la souffrance pour les salariés touchés, mais aussi des mois d'arrêts maladie pour les entreprises, ce qui finit par coûter cher à la collectivité.

Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, les coûts liés aux burn out atteindraient entre deux et trois milliards d'euros par an. Une somme monumentale, représentant le coût des soins de santé à la charge du salarié, mais aussi la désorganisation liée aux absences pour les entreprises. Pourtant, le burn out n'est pas officiellement reconnu dans le tableau des maladies professionnelles.