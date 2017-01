Un immeuble a été soufflé par une explosion ce vendredi 20 janvier à Boulogne Billancourt, le premier bilan fait état de trois blessés.

Crédit : AFP/P.Pavani Un camion de pompiers (illustration)

par Olivier Boy , Ryad Ouslimani publié le 20/01/2017 à 15:43

Peu avant 15h ce vendredi 20 janvier, une explosion a retenti dans la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en région parisienne. Si l'origine de la déflagration reste encore incertaine, il pourrait s'agir d'une fuite de gaz qui a soufflé ainsi les deuxième et troisième étages du bâtiment situé au 35-37 route de la Reine. Selon les informations de RTL, trois personnes ont été blessées dans l'explosion. L'une d'elle se trouve même dans un état jugé grave, ont annoncé nos sources.



La police est déjà sur place ainsi que les services de secours. D'après une photos prise par un voisin et diffusée sur Twitter, l'immeuble a vu sa façade éventrée et les deux étages se sont effondrés sous la puissance du souffle de l'explosion. Il n'y a pour le moment pas plus d'éléments concernant d'autres victimes.