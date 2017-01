Pau : il appelle 2.488 fois son ex-compagne en 50 jours

Un homme, qui ne supportait pas la séparation, a été condamné à un an de prison ferme.

20/01/2017

Sept à huit appels par heure. C'est ce qu'a subi l'ancienne compagne d'un Palois pendant un mois et demi, entre le mois d'août et mi-septembre 2016. Ne supportant pas la séparation, son ex lui a passé plus de 2.488 coups de téléphone en 50 jours. Ce n'était pas une première pour l'homme de 48 ans, qui a été condamné jeudi 19 janvier par le tribunal de Pau.



Déjà condamné par deux fois pour harcèlement téléphonique à l’encontre de son beau-frère et de sa compagne, l'accusé se défend à la barre : "Je n'avais pas l'intention de lui nuire. J'aurais dû m'abstenir mais j'étais vraiment inquiet", rapporte France Bleu Béarn.



La relation entre les protagonistes se révèle ambiguë, de l'aveu de la jeune femme. Deux fois plus jeune que lui, elle avoue l'avoir appelé plusieurs fois après leur rupture, lorsqu'elle avait besoin de lui. Mais le 16 septembre dernier, le suspect ne se contente plus d'harceler à distance son ancienne compagne, il se rend chez elle. Il passe la soirée sur son palier, où il tambourine et crache sur sa porte, sous l'emprise de l'alcool. Après avoir un temps nié cet épisode à l'audience, l'accusé finit par lâcher : "Je n'ai pas été correct. C'est vrai".



Le récidiviste a donc été condamné à un an de prison ferme et aura l'interdiction d'approcher la victime. Il devra également lui verser 1.000 euros de dommages-intérêts.