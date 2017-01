La ville girondine a reçu les honneurs du "Los Angeles Times". Il met en avant sa gastronomie et la qualité de la vie.

Crédit : Wikimédia Commons La place de la Bourse à Bordeaux

par Léa Stassinet publié le 04/01/2017 à 20:49

Le guide de voyage Lonely Planet l'avait déjà sacrée ville la plus tendance du monde pour 2017. Et cette fois, c'est le Los Angeles Times qui désigne la ville de Bordeaux comme meilleure destination touristique pour l'année à venir. Dans le classement du quotidien californien, elle devance dans l'ordre : Boston, le Cambodge, Cuzco au Pérou ou encore Helsinki.



Pourquoi le prestigieux journal a-t-il choisi Bordeaux ? Pour plusieurs raisons, à commencer par le vin, mis en valeur par la Cité du vin, un lieu d'exposition qui a ouvert ses portes en mai 2016. La gastronomie est, elle aussi, citée parmi les atouts que compte la ville. La rénovation des quais de la Garonne ainsi que le tram qui "permettent à la ville de briller" sont également soulignés par le Los Angeles Times. Le journal évoque également l'attractivité de Bordeaux, qui ne sera plus qu'à deux heures de Paris en train à partir de l'été prochain, grâce à la future Ligne à grande vitesse prévue pour juillet.



Le Los Angeles Times invite donc tous ses lecteurs à venir visiter la capitale girondine, sauf à une période bien précise : du 18 au 21 juin prochain, date à laquelle Bordeaux accueille Vinexpo, le salon international du vin et des spiritueux. Les hôtels de la ville étant prix d'assaut, il sera bien difficile pour les touristes américains d'y séjourner.