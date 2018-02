Berck-sur-Mer : piégé par la marée, un couple de sexagénaires meurt noyé

publié le 04/02/2018 à 20:29

Un homme de 67 ans et une femme de 60 ans sont morts noyés dimanche 4 février, piégés par la marée à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), a affirmé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.



Vers midi, "un témoin a signalé que deux personnes" étaient "isolées par la marée avec de l'eau jusqu'à la taille, à 300 mètres de la rive", a relaté la préfecture maritime dans un communiqué. Ils n'ont pas réussi à rejoindre la rive lorsque l'eau a commencé à monter. Quelques minutes plus tard, "des témoins rapportent que ces deux personnes étaient submergées et en train de se noyer".

Un hélicoptère, trois embarcations pneumatiques et un jet-ski ont été dépêchés par les secours pour tenter de les retrouver. Les victimes, qui habitaient à Berck-sur-Mer, ont finalement été retrouvées en arrêt cardio-ventilatoire vers 12h45. "Malgré toutes les tentatives des équipes de secours présentes sur place pour ranimer les deux victimes", le décès a été constaté par le médecin à 13h55.