"Babylone 2.0", ce groupe secret de photos volées de femmes nues sur Facebook

52.000 personnes étaient membres d'un groupe où circulaient des photos de femmes nues, souvent prises à leur insu.

Crédit : istock Un ordinateur (illustration)

par Marie-Pierre Haddad publié le 07/01/2017 à 18:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

52.000 internautes réunis au sein d'un groupe secret de Facebook. Via "Babylone 2.0", "des hommes partagent avec d'autres des photos prises à l'insu de leurs conquêtes ou envoyées en privé par leurs conquêtes". C'est la révélation glaçante faite par le blog Les Demoiselles de Bxl, le 5 janvier dernier. Le slogan de cette communauté apparaissait sur sa photo de bannière "Certifié pêches perso".



Depuis le 5 janvier dernier, ce groupe Facebook a été fermé. Il n'est malheureusement pas une exception, comme l'explique l'auteure du billet de blog, qui a également écrit un article sur ce sujet dans Le Vif. Une autre page sur le réseau social, "Garde ta pêche", pratique le même genre d'activité. En France, l'information a été révélée par Chrystelle Charlier, auteure du blog 2 girls 1 mag. Elle raconte à Europe 1 qu'elle "a eu le contact d'une fille ajoutée par erreur sur le groupe. Elle a fait plein de captures d'écran et les (lui) a envoyées". Elle décrit un univers où l'on parle des femmes "comme de la viande, comme d'objets dont on se sert sans le moindre respect".

Une "chasse aux meufs"

C'est là que suit cet exemple posté par un membre : "Première contribution : c'est très loin de l'avion de chasse qu'on traque tous, certes mais du haut de mes 27 ans, je ne pouvais pas refuser ce taudis de 44 ans juste pour rajouter une ligne sur le CV. Vieille peau, on ne recule pas devant le défi". Ce post est accompagné d'une photo de la victime. Photo "prise prise de dos, nue, de toute évidence sans qu’elle s’en aperçoive", ajoute la blogueuse.



Cette histoire sordide ne s'arrête pas là. Les révélations sur ce groupe secret se sont multipliées. C'est à ce moment que les membres de "Babylone 2.0" ont décidé de mettre en place une "chasse aux meufs", comme le rapporte Europe 1. Objectif : se débarrasser des femmes présentes dans le groupe. "Faites gaffe les gars, il y a plein de meufs qui balancent… Évitez d’en parler à des meufs" ; "Il faut inspecter le profil de toutes les personnes qui entrent" ; "Où sont les collabos qu’on les nique ?", auraient par exemple écrit certains de ses membres.

D'autres groupes secrets pullulent sur Facebook

La fermeture de ce groupe a été actée après plusieurs signalements. Une enquête a également été ouverte par la justice belge. Selon l'auteure de 2 girls 1 mag, il y circulait "des photos de mineures ainsi que des numéros de téléphone". L'horreur ne s'arrête pas là : "'Si Babylone 2.0' n’existe désormais plus, d’autres communautés subsistent. Elles sont loin d’être récentes et leur nombre d’abonnés s’accroît chaque jour. Konbini a été mis en relation avec un membre infiltré dans l’un de ces groupes, intitulé 'Partage ta pêche maison'".



Le site a eu accès à un sordide "code de bonne conduite" dans lequel il est expliqué que cette page est "uniquement réservée à la gente masculine" et "qui tente de faire rentrer 'l'ennemi' sera considéré comme collabo et de ce fait banni...". Le fait de partager illégalement ce type de photos est une forme de harcèlement sexuel et moral, ainsi qu'une atteinte à la vie privée et une entrave au droit à l'image. Des actes passibles de 75.000 euros d'amende, rappelle le site.