Attentat déjoué à Marseille : les suspects auraient voulu viser un meeting FN

publié le 16/06/2017 à 13:27

Les cibles de l'attentat déjoué à Marseille le 18 avril, ont-elles été dévoilées ? Les deux suspects auraient voulu viser un meeting de Marine Le Pen, en pleine campagne présidentielle, selon une information de Libération, confirmée par une source judiciaire à Franceinfo. Alors que le Front national, comme d'autres formations politiques, avait été averti d'une forte menace pesant sur les meetings, le parti de Marine Le Pen s'est indigné, vendredi 16 juin sur son site internet.



"Il est surprenant, exceptionnel et parfaitement inadmissible, que jamais Marine Le Pen ni son équipe de campagne n’aient été informées par les autorités de cette menace très grave. Elle leur serait aujourd’hui toujours inconnue si des fuites de presse n’avaient pas eu lieu".

Les deux hommes, Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, auraient envisagé également de s'en prendre à des bureaux de vote lors du premier tour, qui a eu lieu le 23 avril. La source judiciaire a précisé qu'ils comptaient aussi commettre des attaques dans des bars fréquentés par des ressortissants américains, russes et israéliens.



Le 18 avril dernier, les deux suspects avaient été interpellés, après une traque de six jours, menée sur la base d'éléments recueillis par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI). Deux armes de poing, un fusil-mitrailleur, un pistolet automatique et trois kilos d'explosif avaient été découverts dans l'appartement.