par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 22/12/2016 à 11:06

Attentat de Berlin: mandat d'arrêt européen

L'Allemagne a annoncé rechercher activement un demandeur d'asile tunisien de 24 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'attentat qui a fait 12 morts à Berlin, le plus grave jamais revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) dans le pays.



Anis Amri a été officiellement identifié par la justice antiterroriste qui, dans un avis de recherche européen, propose jusqu'à 100.000 euros de récompense.



L'homme "mesure 1,78 m, pèse environ 75 kg. Il a des cheveux noirs et des yeux bruns. Il peut être violent et armé!", met en garde le parquet fédéral à l'attention de la population.



En parallèle, la police tunisienne a interrogé des membres de sa famille en Tunisie, selon une source sécuritaire.



Dès mardi soir, les autorités allemandes se sont lancées à la recherche du Tunisien, après avoir relâché un premier suspect pakistanais mis finalement hors de cause dans l'attaque au camion-bélier sur un marché de Noël.





Environ 150 policiers ont notamment perquisitionné un foyer de réfugiés dans l'ouest du pays, à Emmerich, où l'homme a séjourné il y a quelques mois, selon des médias allemands. Faute de résultat, les autorités se sont résolues à publier l'avis de recherche.





Surtout, les autorités allemandes disposaient de nombreuses indications sur sa radicalisation et sa dangerosité mais elles n'ont pas réussi à l'expulser ou à l'interpeller.



Ce qui nourrit un début de polémique en Allemagne. L'homme était "classé dangereux", connu des services de sécurité, et appartenait "au milieu islamiste-salafiste", a dit un député, Stephan Mayer.

