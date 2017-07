publié le 05/07/2017 à 10:39

"Vous ne connaissez pas la notion d''appropriation culturelle' ? C'est que vous ne lisez pas la presse féminine, où le terme est utilisé à longueur de pages comme s'il s’agissait d'un acquis du brevet des collèges", lance Anne Rosencher, qui rappelle que cette notion est un concept selon lequel les membres de la "culture dominante" ne doivent pas utiliser les codes d'une culture minoritaire, car cela constitue une oppression et spoliation. "Cas pratique : il y a quinze jours, la chanteuse pop mondialement célèbre Katy Perry a dû se fendre d'un mea culpa public, avec sanglots dans la voix, pour avoir osé arborer une natte africaine dans son dernier clip", raconte la journaliste.



"Dans son mea culpa, la star a déploré avoir vécu jusque-là dans l'ignorance de cette spoliation capillaire", explique Anne Rosencher. "Une amie m'a expliqué ce qu'il en était du pouvoir de la coiffure africaine et à quel point elle est belle et a compté dans la lutte, a déclaré la chanteuse. Et je ne pourrai jamais comprendre ces choses, à cause de ce que je suis. Mais je peux m'éduquer", a poursuivi la pop idole contrevenante. "La prochaine fois, elle n'aura qu’à se choisir une culotte de peau et des nattes tyroliennes !", clame la journaliste.

"Le problème avec les concepts à la noix, c'est que si leur absurdité et leur radicalité peut faire un peu rire, il y a toujours de vrais partisans pour vouloir les imposer", s'inquiète Anne Rosencher, qui raconte qu'une délégation spéciale travaillant sur le thème a officiellement demandé aux Nations Unies d'interdire l'appropriation culturelle pour les entreprises. "Pour ma part, je pense que rien ne peut justifier les apartheids, même les apartheids branchés des redresseurs de torts", conclut-elle.