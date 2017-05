et Julien Absalon

Une immense opération de police, pour rien. Dans la nuit du 8 au 9 mai, aux alentours de minuit, la Gare du Nord à Paris (Xe arrondissement) a été évacuée pendant trois heures dans le cadre d'un dispositif antiterroriste. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) a notamment été dépêchée sur place, tout comme la Brigade anti-criminalité (BAC) et plusieurs équipes de déminage. Les passagers d'un train en provenance de Valenciennes ont dû passer plus d'une heure confinés dans les voitures, car un contrôleur affirmait avoir reconnu trois individus suspectés de terrorisme. Il s'agissait d'une fausse piste.



Si de tels moyens ont été déployés, c'est en raison d'une alerte importante chez les services de l'antiterrorisme depuis samedi 6 mai. En interne, les autorités ont diffusé trois fiches d'individus signalés par la DGSI comme étant susceptibles de commettre un attentat sur le sol français. C'est sur la base de ces documents que le contrôleur a donné l'alerte.

Pourtant, le contrôleur n'était a priori pas censé avoir accès à de tels fichiers confidentiels. Ces documents sont des outils de travail essentiellement destinés aux forces de l'ordre, compte tenu des informations sensibles qui y sont renseignées : nom, nationalité, âge, photo, motif de signalement, numéros de dossiers et conduite à tenir pour les policiers si le suspect est repéré.



Seulement, samedi 6 mai dans la soirée, ces trois fiches ont fuité sur Twitter. Elles concernent trois hommes, deux ressortissants belges et un Afghan. Elles ont notamment été relayées par un journaliste controversé ayant une forte audience. Problème : rendre public de telles informations produit un effet contre-productif et nuit au secret des opérations des services antiterroristes. En effet, les autorités risquent d'être mobilisées sur de fausses pistes, comme à Gare du Nord. Mais surtout, les potentiels terroristes peuvent désormais savoir qu'ils sont activement recherchés.