18/12/2017

Une femme de 26 ans a été condamnée à un an de prison ferme après avoir arnaqué ses anciens collègues, a rapporté samedi 16 décembre le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Engagée en CDD comme assistante d'éducation au lycée Louis Marchal de Molsheim, elle a détourné de l'argent pendant cinq mois entre septembre 2016 et janvier 2017.



Dans un premier temps, la jeune femme a subtilisé les codes de carte bleue de deux de ses collègues, qu'elle a ensuite communiqués à "des amis", et a dérobé cinq chèques dans le but de les falsifier. L'employée a également réussi à détourner les paies de ses collègues et à les faire verser directement sur les comptes bancaires de ses amis.



L'accusée travaillait dernièrement dans une banque. Ne s'étant pas présentée à l'audience, elle a été interpellée par les forces de l'ordre et placée en détention provisoire. Elle peut faire appel de la décision de justice.