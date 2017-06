publié le 15/06/2017 à 20:48

Depuis mercredi 15 juin, trois suspects sont à nouveau en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l'assassinat de Grégory Villemin. Marcel Jacob, oncle maternel de Jean-Marie Villemin, sa femme Jacqueline ainsi qu'une belle-sœur du père, Ginette Villemin, ont été arrêtés par les gendarmes de la section de recherches de Dijon, avant d'être transférés dans la capitale bourguignonne pour y être interrogés.



Jean-Marie Villemin, le père du jeune garçon retrouvé mort en octobre 1984, a été reçu mercredi 14 juin par le juge d'instruction chargé de l'enquête, d'après des sources proches du dossier. "J’espère qu’on va aboutir à quelque chose, pour qu’on puisse enfin avoir une idée claire de cette affaire", souffle le colonel Etienne Sesmat, le premier enquêteur en charge de l’affaire Grégory avant d’être dessaisi au profit de la police.

Cet officier de gendarmerie salue le travail des magistrats de Dijon, grâce auquel les avancées actuelles ont eu lieu, "après la lamentable instruction du juge Lambert à Epinal". Marcel Jacob avait notamment été soupçonné d'être le corbeau, de même que son épouse, désignée par des expertises graphologiques. L'incertitude planait sur son emploi du temps au moment du meurtre. Mais il n'a jamais été inquiété judiciairement. Pour le colonel Etienne Sesmat, le dernier rebondissement prouve d’une part que "Christine Villemin est à 100% innocente" et qu’il "existait à l’encontre de Bernard Laroche des charges très sérieuse d’avoir enlevé Gregory".

"Ce que l’on sait, c’est que Gregory a été assassiné pour un motif purement psychologique, quand on tue Grégory, on cible son père", confie l’officier. "On a fait une erreur, on a mal géré notre relation avec le juge Lambert. C’est le reproche principal que je me fais", confie-t-il après coup.