publié le 14/03/2018 à 20:06

Sophie Cluzel avait dénoncé une "agression barbare". Le 5 mars dernier, un homme handicapé de 60 ans a été roué de coups par quatre personnes devant un supermarché d'Elbeuf, en Seine-Maritime. La victime, décédée quelques jours après, aurait refusé une cigarette à ses agresseurs.



Invitée ce mercredi 14 mars sur RTL, la secrétaire d'État aux Personnes handicapées a demandé des "peines exemplaires" pour les auteurs des faits. Sophie Cluzel est également revenue sur ces violences à l'encontre des personnes handicapées, dont on ne parle pas et qui sont "en hausse constante". "Il y a une omerta sur le sujet", a-t-elle dénoncé, ajoutant que 70% des femmes handicapées avaient déjà subi des violences.

"C'est un problème de société, qu'il faut regarder en face", a ajouté Sophie Cluzel qui se donne pour mission de libérer la parole de ceux qui subissent ces violences et dont la parole n'est pas écoutée. "Cela passe par la formation des personnels judiciaires, et nous y travaillons avec Nicole Belloubet et Gérard Collomb", a conclu la secrétaire d'État.

Indignée et choquée par cette agression barbare à #Elbeuf. Je condamne fermement cet acte odieux. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses proches. Tolérance zéro sur ces violences ignobles. https://t.co/iGcCf950a4 — Sophie Cluzel (@s_cluzel) 13 mars 2018