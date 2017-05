VIDÉO - Quand Mélenchon recadre des enfants survoltés autour de lui

publié le 25/05/2017 à 16:27

Jean-Luc Mélenchon a mis le holà. En campagne pour les législatives à Marseille, l'ex-candidat à la présidentielle multiplie aussi les déplacements dans le reste de la France pour soutenir des représentants de La France Insoumise qui briguent un mandat de député. Lundi 22 mai, il se trouvait ainsi dans le 18e arrondissement de Paris afin d'apporter un coup de pouce à Paul Vannier, notamment en concurrence avec l'ancienne ministre socialiste Myriam El Khomri, l'écologiste Caroline de Haas et l'élu LR Pierre-Yves Bournazel.



À cette occasion, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé dans les rues parisiennes entouré de nombreux soutiens mais aussi d'un groupe d'enfants particulièrement enjoués. Un enthousiasme marqué par une certaine montée de décibels, et qui était filmé par une caméra de l'émission Quotidien de Yann Barthès (TMC). Constatant cette petite cacophonie, l'eurodéputé n'a pas caché son agacement et a demandé aux enfants qui l'entouraient de se calmer.

"Venez un peu ici ! Vous allez arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Calmez-vous. Vous passez pour des barbares, après. Ils vous filment et après on passe pour des sauvages. Donc vous arrêtez ça, parce que vos parents ne seraient pas contents de vous voir faire ça. D'accord ? Tout le monde à la maison maintenant ! Allez, à la maison !", a calmement lancé Jean-Luc Mélenchon. Son intervention a fait mouche, puisque les enfants, non sans sourire, lui ont dit "au revoir" sans grand chahut.